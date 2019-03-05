Гендиректор Aurus Motors рассказал о планах поставки автомобилей

Первые машины Aurus будут поставлены частным клиентам в III–IV квартале 2019 года. Об этом рассказал «РИА Новости» гендиректор Aurus Motors Франц Герхард Хильгерт.

Назвать количество купленных машин он затруднился, однако отметил, что максимальная производственная мощность — 150 автомобилей в год. Также он отметил, что цены на машины станут известны в середине апреля 2019 года.

«У нас еще идут поставки госструктурам, но нам осталось уже не так много. Но машины нужно произвести, провести тест-драйвы, завершить сертификационные испытания. И для каждого из этих шагов нужны машины, мы же не можем везде использовать один и тот же автомобиль. Нам нужно сформировать некоторый запас автомобилей для этих целей», — рассказал Хильгерт.

17 февраля лимузин Aurus был представлен на международной оборонной выставке IDEX 2019 в ОАЭ. Позже в Сети появились кадры интерьера и технического оснащения салона российского люксового автомобиля. Изнутри он отделан деревом и кожей. На приборной панели вместо привычных стрелочных приборов размещены два монитора, на которые выводится необходимая информация.

Проект «Кортеж», в который входят и машины Aurus, разрабатывается с 2013 года как платформа по созданию автомобилей для перевозки и сопровождения первых лиц государства. Впервые лимузин был использован 7 мая 2018 года во время церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. Автомобиль привез главу государства к Большому Кремлевскому дворцу, где состоялось мероприятие.