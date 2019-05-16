Lexus отзывает в России 420 автомобилей

Компания Lexus отзывает с российского рынка для ремонта 420 автомобилей LS 350 и LS 500. Об этом 16 мая сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

По данным ведомства, отзыву подлежат автомобили, произведенные с 11 января по 12 июля 2018 года и укомплектованные шинами run-flat.

Отмечается, что причина отзыва заключается в том, что из-за неправильно собранной покрышки и колесного диска существует вероятность возникновения трещины в упрочненном слое боковины шины, которая во время эксплуатации автомобиля может увеличиться. В свою очередь это может привести к падению давления в шине, что может стать причиной увеличения температуры покрышки.

Дилеры проинформируют владельцев машин Lexus LS 350 и Lexus LS 500, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр для проведения бесплатного ремонта.

На автомобилях будут заменены шины на новые.

12 апреля сообщалось, что компания Volkswagen отзывает с российского рынка для ремонта 281 кроссовер Teramont. Машины были реализованы в 2018–2019 годах.