BMW выпустил лимитированную версию седана M5

Немецкий производитель автомобилей BMW выпустил особую версию седана M5 с приставкой Edition 35 Years. Об этом 17 мая говорится в официальном сообщении.

Модель выпущена к 35-летию BMW M5, первое поколение которой появилось в 1984 году. Всего будет сделано 350 таких машин.

Автомобили лимитированной версии BMW M5 Edition 35 Years получили эксклюзивный цвет кузова Frozen Dark Grey, 20-дюймовые колесные диски, черные тормозные суппорта. Опционально будут предлагаться карбоновые тормозные механизмы.

Салон оформлен в черном и бежевом цветах. Центральный тоннель, передняя панель и дверные карты отделаны алюминием. На крышке подстаканников есть гравировка с порядковым номером машины в серии.

Полноприводный седан оснащается 4,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 625 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. От 0 до 100 км/час автомобиль способен разогнаться за 3,3 с.

6 мая сообщалось, что BMW представит в конце июня этого года четырехдверную версию 8-Series Gran Coupe. Продажи модели на европейском рынке начнутся в сентябре 2019 года.