Объявлена дата премьеры BMW 8-Series Gran Coupe

Немецкий автопроизводитель BMW представит в конце июня этого года четырехдверную версию 8-Series Gran Coupe. Об этом 6 мая сообщает Autonews. Продажи модели на европейском рынке начнутся в сентябре 2019 года.

Судя по распространенному тизеру, дизайн новинки будет повторять одноименное купе. Также известно, что автомобиль получит увеличенную колесную базу и серьезные изменения в интерьере.

Отмечается, что BMW 8-Series Gran Coupe оснастят 4,4-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 530 л.с., а также 320-сильным дизельным агрегатом объемом 3,3 л. Не исключено появление «заряженной» версии. Ее мощность составит около 600 л.с.

17 апреля сообщалось, что компания BMW представила на автосалоне в Шанхае модель третьей серии нового поколения с удлиненной на 110-миллиметровой колесной базой.