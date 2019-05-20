Опубликован новый тизер обновленной модели Skoda Superb

Компания Skoda опубликовала 20 мая на своем официальном сайте новое изображение и видео обновленной модели Superb.

Судя по видеотизеру, модель получит внедорожную модификацию Scout. Такая версия будет доступна только в кузове универсал. Кроме того, на видео можно посмотреть топовую модификацию Superb, которая называется Laurin & Klement.

Впервые в своей истории Skoda Superb получит полностью светодиодные матричные фары. Модель также будет оснащена новыми бамперами, иной решеткой радиатора, модернизированными фонарями с динамическими указателями поворота, как у кроссовера Kamiq.

По некоторым данным, у Skoda Superb 2020 модельного года появятся новая приборная панель и большой монитор информационно-развлекательной системы.

На европейском рынке модель предложат с 1,5-литровым бензиновым турбомотором с функцией отключения двух цилиндров при небольших нагрузках, а также гибридной силовой установкой, в которую входят 1,4-литровый бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами и электромотор.

Дебют новинки состоится в конце мая на чемпионате мира по хоккею в Братиславе (Словакия). В России модель появится осенью 2019 года.

20 марта стало известно, что производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Первые серийные машины начнут сходить с конвейера российского предприятия уже во второй половине этого года. Тогда же начнутся и продажи.