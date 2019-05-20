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BMW выпустит полностью электрическое купе i8

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Немецкая автомобильная компания BMW собирается представить купе i8 нового поколения с полностью электрической силовой установкой. Об этом 20 мая сообщает Autocar.

По данным издания, машина будет построена на новой модульной платформе и получит электродвигатель с высоким крутящим моментом, а также фирменную систему полного привода.

Серийный выпуск нового поколения BMW i8 начнется в конце 2023 года. Основным конкурентом электрического купе станет модель Tesla Roadster.

6 мая стало известно, что BMW представит в конце июня этого года четырехдверную версию 8-Series Gran Coupe. Автомобиль оснастят 4,4-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 530 л.с., а также 320-сильным дизельным агрегатом объемом 3,3 л.

Продажи модели на европейском рынке начнутся в сентябре 2019 года.

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