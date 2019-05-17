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В Европе выросли продажи автомобилей Lada за апрель 2019-го

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В апреле 2019 года на европейском рынке было реализовано 459 автомобилей Lada, что на 5,5% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), опубликованном 17 мая на сайте организации.

Максимальные показатели продаж при этом демонстрирует Volkswagen. Немецкий концерн смог реализовать в апреле 152 376 автомобилей (-6,8%). На втором месте находится Renault с показателем 90 854 проданных машины (-5,4%). Третье место у компании Peugeot, автомобили которой выбрали 86 122 жителя Европы (-1%). Четвертую позицию занимает Ford с уровнем продаж 81 873 единицы (-5,1%). Замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz — 74 166 реализованных автомобилей (+2,8%).

14 мая стало известно, что по итогам апреля нынешнего года Россия заняла пятое место среди самых крупных автомобильных рынков в Европе. Всего за прошлый месяц в стране без учета LCV было продано более 137 тыс. машин.

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