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Электромобиль Volkswagen ID.3 стал доступен для заказа

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Фото: Volkswagen
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Европейские дилеры концерна Volkswagen приступили к приему заказов на электрический хетчбэк ID.3. Об этом 8 мая говорится в официальном пресс-релизе компании. В Германии модель можно приобрести по цене от €30 тыс. Первые клиенты получат заказанные машины в середине 2020 года.

Автомобиль предлагается в трех версиях, различающихся запасом хода на одной зарядке. Базовая модификация Volkswagen ID.3 способна проехать 330 км. Электрический хетчбэк в средней комплектации может преодолеть 420 км. У машины с самым мощным аккумулятором запас хода составляет 550 км.

Первая лимитированная серия модели будет выпущена в объеме 30 тыс. экземпляров.

28 декабря сообщалось, что в 2019 году компания Volkswagen планирует наладить производство инновационных мобильных зарядных станций для электромобилей, которые можно будет установить в любом месте, например на общественных парковках, в помещениях или в местах проведения крупных мероприятий.

Мобильная АЗС работает по принципу Power Bank. Она будет комплектоваться аккумуляторами на 360 кВт и сможет подзарядить до 15 электрокаров. При этом для зарядки одного автомобиля потребуется не более 17 минут.

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