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В Honda придумали название для своего первого электромобиля

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Фото: Honda
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Компания Honda объявила название своего первого серийного электрокара. Небольшой японский хетчбэк получил имя Honda e. Об этом 8 мая говорится в официальном сообщении автопроизводителя.

Дизайн модели будет напоминать концепт Urban EV, который был представлен в 2017 году на мотор-шоу в немецком Франкфурте. По некоторым данным, серийный автомобиль получит круглые светодиодные фары и фонари, зарядный порт в центре капота, камеры вместо зеркал заднего вида. В салоне появится цифровая приборная панель.

Ожидается, что на одной зарядке батареи Honda e сможет проехать до 250 км, а быстрая зарядка позволит восполнить 80% энергии за 30 минут.

27 февраля сообщалось, что Honda объявила цены и комплектации на обновленный восьмиместный кроссовер Pilot. В России автомобиль предлагается в исполнениях Lifestyle, Executive и Premium. Стоимость модели, в зависимости от версии, составляет от 3 214 900 рублей до 3 814 900 рублей.

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