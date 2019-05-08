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Mercedes-Benz назвал стоимость обновленного кроссовера GLC Coupe

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Фото: Mercedes-Benz
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Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил российские цены на обновленный кроссовер GLC Coupe. Отечественным автолюбителям он доступен в четырех различных комплектациях. Об этом 8 мая сообщает «Авторевю».

Так, базовая версия GLC Coupe 220 d 4Matic Premium с 194-сильным дизельным мотором обойдется покупателю в 3,980 млн рублей. Автомобиль с индексом GLC Coupe 300 d 4Matic Sport и двигателем мощностью 245 л.с. оценен в 4,350 млн рублей.

Версия GLC Coupe 300 4Matic Sport Plus с силовым агрегатом мощностью 249 л.с. стоит 4,300 млн рублей, а вариант AMG GLC Coupe 63 S 4Matic+ «Особая серия» с мотором 510 л.с. — 7,970 млн рублей.

Все двигатели сочетаются с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

В стандартное оснащение входят светодиодные фары, двухзонная климатическая установка, информационно-развлекательная система MBUX с двумя мониторами, камера заднего вида, автопарковщик, дверь багажного отделения с электроприводом, 18-дюймовые легкосплавные диски. Версия AMG GLC Coupe 63 S 4Matic+ «Особая серия» оборудована пневматической подвеской и матричными фарами.

6 мая стало известно, что Mercedes-Benz приступил к выпуску электрического кроссовера EQC. Модель сходит с конвейера предприятия в Бремене (Германия).

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