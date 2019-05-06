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Mercedes-Benz запустил производство электрического кроссовера EQC

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Фото: Mercedes-Benz
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Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz приступил к выпуску электрического кроссовера EQC. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба бренда. Модель сходит с конвейера предприятия в Бремене (Германия).

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Новинка построена на платформе Electric Vehicle Architecture (EVA). В конструкции автомобиля используются высокопрочная сталь и алюминий. Длина машины составляет 4761 мм, ширина — 1884 мм, высота — 1623 мм. Размер колесной базы равен 2873 мм. Объем багажного отделения — 500 л.

Отмечается, что пока клиентам будет предложена единственная версия Mercedes-Benz EQC 400 4Matic, которая оснащается двумя электромоторами (по одному на ось) суммарной мощностью 480 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч у модели занимает 5,1 с. Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Без подзарядки автомобиль может проехать до 470 км.

Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC 400 4Matic получил информационно-развлекательную систему MBUX с двумя сенсорными дисплеями диагональю по 10,25 дюйма. Опционально предлагаются AMG-пакеты, в которые входят спортивный кожаный руль, сиденья с развитой боковой поддержкой, иная решетка радиатора, широкие пороги.

Также автомобиль можно оснастить адаптивным круиз-контролем и системой удержания машины в полосе.

В Германии начальная стоимость электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC 400 4Matic составляет €71 281.

24 апреля сообщалось, что официальные европейские дилеры компании Mercedes-Benz приступили к приему заказов на флагманский кроссовер нового поколения GLS.

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