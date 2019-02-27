Honda объявила стоимость обновленного кроссовера Pilot

Японская компания Honda объявила цены и комплектации на обновленный восьмиместный кроссовер Pilot. В России автомобиль будет предлагаться в исполнениях Lifestyle, Executive и Premium. Стоимость модели, в зависимости от версии, составит от 3 214 900 рублей до 3 814 900 рублей.

Как говорится в официальном сообщении пресс-службы, оказавшемся 27 февраля в распоряжении «Известий», рестайлинговый кроссовер Honda Pilot в комплектации Lifestyle получил мультиинформационный дисплей, аудиосистему с семью динамиками, обогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя, систему помощи при подъеме, функцию контроля давления в шинах.

Вторая комплектация Executive включает в себя интеллектуальную систему бесключевого доступа, сенсорный дисплей, трехзонный климат-контроль, подогрев задних сидений, электропривод двери багажного отделения, передние и задние парковочные датчики, камеру заднего вида, мультимедийную систему Honda Connect с дополнительными разъемами USB и HDMI, камеру бокового обзора LaneWatch.

В топ-комплектацию Premium входят люк с электроприводом, вентиляция передних сидений, навигация, аудиосистема с возможностью проигрывания DVD и 10 динамиками, а также развлекательная мультимедиасистема для пассажиров задних рядов.

От автомобиля предыдущей генерации Honda Pilot 2019 модельного года отличается новым передним бампером с хромированной решеткой радиатора, колесными дисками и хромированными элементами. В салоне появился широкий откидной подлокотник для водителя и переднего пассажира.

На российском рынке обновленный кроссовер предлагается с системой полного привода и 3,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. Разгон с места до 100 км/ч составляет 9,1 секунды. Расход топлива в смешанном режиме — 10,4 л.

30 ноября стало известно, что весной 2019 года на европейском рынке начнутся продажи «заряженной» модификации кроссовера HR-V. Версия получит турбомотор, который также устанавливают на последнее поколение модели Civic.