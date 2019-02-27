Прямой эфир

Honda объявила стоимость обновленного кроссовера Pilot

0
Фото: Honda
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японская компания Honda объявила цены и комплектации на обновленный восьмиместный кроссовер Pilot. В России автомобиль будет предлагаться в исполнениях Lifestyle, Executive и Premium. Стоимость модели, в зависимости от версии, составит от 3 214 900 рублей до 3 814 900 рублей.

Беднякам тут не место: на российском рынке не останется автомобилей дешевле миллиона рублей
Автопроизводители начали гонку ценников

Как говорится в официальном сообщении пресс-службы, оказавшемся 27 февраля в распоряжении «Известий», рестайлинговый кроссовер Honda Pilot в комплектации Lifestyle получил мультиинформационный дисплей, аудиосистему с семью динамиками, обогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя, систему помощи при подъеме, функцию контроля давления в шинах.

Вторая комплектация Executive включает в себя интеллектуальную систему бесключевого доступа, сенсорный дисплей, трехзонный климат-контроль, подогрев задних сидений, электропривод двери багажного отделения, передние и задние парковочные датчики, камеру заднего вида, мультимедийную систему Honda Connect с дополнительными разъемами USB и HDMI, камеру бокового обзора LaneWatch.

В топ-комплектацию Premium входят люк с электроприводом, вентиляция передних сидений, навигация, аудиосистема с возможностью проигрывания DVD и 10 динамиками, а также развлекательная мультимедиасистема для пассажиров задних рядов.

От автомобиля предыдущей генерации Honda Pilot 2019 модельного года отличается новым передним бампером с хромированной решеткой радиатора, колесными дисками и хромированными элементами. В салоне появился широкий откидной подлокотник для водителя и переднего пассажира.

На российском рынке обновленный кроссовер предлагается с системой полного привода и 3,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. Разгон с места до 100 км/ч составляет 9,1 секунды. Расход топлива в смешанном режиме — 10,4 л.

30 ноября стало известно, что весной 2019 года на европейском рынке начнутся продажи «заряженной» модификации кроссовера HR-V. Версия получит турбомотор, который также устанавливают на последнее поколение модели Civic.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Kia представит в Женеве концепт с 21 дисплеем в салоне
Названы самые популярные корейские автомобили в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017