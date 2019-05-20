В МВД предложили забирать машины у пьяных водителей

Министерство внутренних дел России выступило с предложением начать изымать автомобили у нетрезвых автомобилистов. Об этом 20 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«В правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения», — уточнили в пресс-службе.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов предложил изымать автомобили, владельцы которых повторно попадаются за рулем в состоянии алкогольного опьянения в течение года. В качестве примера он привел данные управления ГИБДД по Свердловской области, согласно которым за праздничные дни в марте было поймано 360 нетрезвых водителей.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

Согласно закону, водитель, скрывшийся с места ДТП, в котором пострадали люди, будет наказываться как пьяный — лишением свободы на срок до четырех лет.

Если в аварии погиб человек, то сбежавший с места аварии водитель будет наказан лишением свободы на срок от двух до семи лет, а в случае гибели двух человек и более — от четырех до девяти лет лишения свободы.