Названы самые надежные подержанные автомобили
Эксперты британского портала What Car провели исследование с участием 18 тыс. автовладельцев и назвали 10 самых надежных подержанных моделей автомобилей.
Участники опроса являлись владельцами машин, которым от четырех до 10 лет, и оценивали и свои авто по надежности. При этом они рассказали о технических проблемах и поломках, с которыми сталкивались. Также автолюбители оценили гарантийные программы на машины.
В результате самой надежной была признана Toyota Yaris.
«Безупречно надежным, по словам владельцев, является модель Yaris. Никто не сообщил о каких-либо проблемах», — пишет портал.
На втором месте оказался Lexus CT, на третьем — Audi Q3.
«Версии Audi Q3 с бензиновым двигателем имели меньше неисправностей, чем их дизельные аналоги — 16% по сравнению с 28%», — отмечается в материале.
В десятку самых надежных поддержанных авто также вошли Mitsubishi ASX, Seat Leon, Lexus RX, Honda Civic, Honda CR-V, Honda Jazz и Volkswagen Touareg.
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