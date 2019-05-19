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Названы самые надежные подержанные автомобили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Эксперты британского портала What Car провели исследование с участием 18 тыс. автовладельцев и назвали 10 самых надежных подержанных моделей автомобилей.

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Участники опроса являлись владельцами машин, которым от четырех до 10 лет, и оценивали и свои авто по надежности. При этом они рассказали о технических проблемах и поломках, с которыми сталкивались. Также автолюбители оценили гарантийные программы на машины.

В результате самой надежной была признана Toyota Yaris.

«Безупречно надежным, по словам владельцев, является модель Yaris. Никто не сообщил о каких-либо проблемах», — пишет портал.

На втором месте оказался Lexus CT, на третьем — Audi Q3.

«Версии Audi Q3 с бензиновым двигателем имели меньше неисправностей, чем их дизельные аналоги — 16% по сравнению с 28%», — отмечается в материале.

В десятку самых надежных поддержанных авто также вошли Mitsubishi ASX, Seat Leon, Lexus RX, Honda Civic, Honda CR-V, Honda Jazz и Volkswagen Touareg.

4 мая были названы самые продаваемые в РФ автомобили с пробегом.

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