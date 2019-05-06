Япона-мама: в России упал спрос на праворульные автомобили

Спрос на праворульные автомобили в России упал на 85%, свидетельствует статистика аналитического агентства «Автостат Инфо», с которой ознакомились «Известия». После упрощенного порядка растаможки автомобилей без тревожной кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» спрос на эти машины в Сибири и на Дальнем Востоке снизился, отмечают эксперты. Подержанные иномарки из Японии всё еще востребованы у тех, кому нужны редкие варианты машин: субкомпактные малолитражки, дешевые электромобили и гибриды, а также большие семейные минивэны.

Держитесь правее!

В Дальневосточном федеральном округе в I квартале 2019 года продажи иномарок с пробегом из Японии упали на 85% до 17,3 тыс. машин (по другим округам информация не приводится), следует из отчета аналитического агентства «Автостат Инфо». Эксперты агентства определили в целом по России самые популярные за первые три месяца этого года подержанные автомобили с правым рулем. Так, наиболее востребованным оказался седан Toyota Carina, всего за этот срок было реализовано 837 машин, что на 76% ниже результатов за январь–март 2018 года. На втором месте по спросу — седан Nissan Sunny (396 шт.; –81,7%), третье место у Toyota Corolla (316 шт.; –97,3%), а замыкает пятерку лидеров хетчбэки Toyota Vitz (274 шт.; –92%) и Mazda Demio (262 шт.; –89%).

япония Седан Toyota Mark II Фото: commons.wikimedia.org/dave_7

Далее в десятку самых популярных праворульных машин вошли седан Toyota Mark II (253 шт.; –94%), хетчбэк Nissan March (245 шт.; –84%), микровэн Honda Fit (241 шт.; –94%), минивэн Nissan Serena (203 шт.; –83%) и седан Toyota Crown (198 шт.; –88%). Согласно статистике, наибольшее число продаж иномарок с пробегом из Японии приходится на Сибирский и Дальневосточный федеральные округа России.

В январе 2017 года после введения в России требований обязательной установки аппаратуры экстренного реагирования на ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС» на Дальнем Востоке автовладельцы столкнулись с проблемами ввоза праворульных автомобилей через таможню. Блоков «Эры» физически не хватало на всех желающих ввезти автомобиль с пробегом. Кроме того, в Приморском крае работали всего две сертифицированные АО «ГЛОНАСС» организации, которые могли устанавливать аппаратуру «Эры» . Выяснилось также, что в регионе устройство не всегда работает адекватно из-за проблем с покрытием сотовых операторов и отсутствия сопряжения «Эры» с «Системой-112».

Где у него кнопка?

Во второй половине 2017 года исключительно для Дальневосточного федерального округа был введен временный режим импорта подержанных автомобилей без «тревожной» кнопки (чуть позже закреплен законодательно). В регионе образовался ажиотажный спрос, который теперь снизился — и поэтому продажи резко упали, убежден главный редактор радиостанции «Автодор» Антон Чуйкин.

япония Установка российской системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» Фото: РИА Новости/Семен Апасов

— Из подержанных иномарок, которые ввезли в Россию за прошедший год, львиная доля была праворульной. Но сейчас эти машины могут продавать только на территории Приморья и только жителям региона. Для постановки на учет в ГИБДД в другом регионе потребуется установка «кнопки» «Эры». Соответственно, те машины, которые сейчас перепродаются, — это приморский рынок варится в собственном соку. А дальше по стране эти автомобили не идут, — рассказывает Чуйкин.

Эксперт убежден, что авторынок Приморья и восточной Сибири еще долгое время будет оставаться ориентированным на иномарки из Японии.

— Причина ровно такая же, по которой праворульные автомобили уже не приживутся в Центральной России: их просто негде обслуживать. Во Владивостоке на любом углу есть сервис для праворульного автомобиля, есть автозапчасти, есть люди, которые в этих машинах хорошо разбираются. А какой-нибудь Renault Logan для приморцев — настоящая проблема, потому что новая машина и неизвестно, где и как ее ремонтировать, — пояснил Чуйкин.

Мягкое ограничение

С 1 июля 2019 года вступает в силу очередное изменение в регламенте «О безопасности колесных транспортных средств», которое может негативно сказаться на продажах праворульных автомобилей. Федеральная служба по аккредитации предупредила о решении Евразийской экономической комиссии № 219 «О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов. В документе, в частности, сказано, что для подтверждений требованиям регламента все бэушные автомобили должны проходить процедуру сертификации в уполномоченных лабораториях. И только после этого автовладелец сможет получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства и зарегистрировать автомобиль в ГИБДД. Ровно по такой же схеме сейчас регистрируются в МРЭО ГИБДД владельцы тюнингованных автомобилей.

япония Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Проблема в том, что сама процедура до сих пор не прописана законодательно. Совершенно непонятно, какие именно требования будут предъявляться к этим автомобилям в процессе сертификации. Ведь, к примеру, по светотехнике, по месту установки руля или, если угодно, расположению водителя в салоне, могут возникнуть вопросы у проверяющего органа. Подобное усложнение ввоза очевидным образом негативно скажется на объеме импорта иномарок из Японии, — полагает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.