Рулевые игры: где осели автомобили из Японии

Японский седан Toyota Corolla стал самым популярным праворульным автомобилем России в 2018 году, говорится в исследовании «Авито Авто», с которым ознакомились «Известия». Условная граница преобладания японского праворульного импорта заканчивается сразу после Омской области, а наименее востребованы эти автомобили в Саратове и Казани. Эксперты констатируют снижение интереса россиян к праворульным автомобилям.

По моделям и регионам

Самый востребованный в России праворульный автомобиль в 2018 году — Toyota Corolla, говорится в исследовании «Авито Авто». Средневзвешенная цена этой машины, согласно объявлениям о продаже, составляет 244 тыс. рублей, что на 4% ниже по сравнению с показателями за январь–октябрь прошлого года. Вторую строчку в рейтинге самых популярных праворульных машин занимает микроавтобус Toyota Hiace (257 тыс. рублей; +20%), на третьей строчке Nissan Primera (220 тыс. рублей; −6%), на четвертой — Mitsubishi Galant (82 тыс. рублей; −18%) и замыкает пятерку наиболее востребованных, завозившийся из Новой Зеландии в Россию, праворульный седан Hyundai Sonata (177 тыс. рублей; +46%).

toyota-Corolla Toyota Corolla Фото: toyota.ru

Далее в списке наиболее популярных автомобилей с правосторонним расположением руля следуют сразу три модели Toyota: Mark II (431 тыс. рублей; +27%), Camry (224 тыс, рублей; +37%), Carina (107 тыс. рублей; −2%), а также Mitsubishi Lancer (186 тыс. рублей; +14%) и Nissan Serena (493 тыс. рублей; +10%).

Спрос на праворульные автомобили имеет ярко выраженный территориальный признак. Так наиболее востребованы эти машины во Владивостоке — 84% всех продаж, самым популярным в этом году здесь стал гибрид Toyota Prius. Доля подержанных «японок» все еще высока в Хабаровске (64%), Иркутске (42%) и Красноярске (29%), в эти городах больше всего предпочитают Toyota Corolla. В Новосибирске (29%), Барнауле (27%) и Омске (19%) бестселлерами стали премиальный седан Toyota Mark II, внедорожник Suzuki Jimny и минивэн Honda Shuttle соответственно.

Где не любят правый руль

Меньше всего шансов встретить автомобиль с правым рулем в Саратов и Казани — продается лишь 1% таких машин. В Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Ижевске, Санкт-Петербурге, Москве, Ульяновске, Волгограде и Перми вероятность немногим выше — 2%. Такой контраст невысокого спроса в центральной России по сравнению с Сибирью и Дальним Востоком объясняется изменившимся отношением большей части автомобилистов к таким авто, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

казань Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Не так давно покупка автомобиля, переправленного из Японии, действительно имела смысл. При сравнительно доступной цене, эти машины предоставляли максимальный набор опций, которые не были доступны даже многим новым и более дорогим автомобилям. Однако постепенно таможенные и логистические расходы, курсовые скачки существенно повысили стоимость праворульных машин. А иностранные и российские производители бюджетных и среднеценовых автомобилей смогли сделать более интересные предложения для потребителей по части оснащения и комплектаций, — говорит Моржаретто.

Клубы по интересам

Праворульные авто теперь чаще покупают для хобби или в виду отсутствия альтернативы, полагает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

toyota.ru Toyota Land Cruiser Фото: toyota.ru

— Взять, например, Toyota Chaser, этот автомобиль берут ради тюнинга, то же самое относится к мощному купе Nissan Skyline. В то же время за праворульными машинами обращаются, если в стране нет предложения леворукого аналога, этим объясняется спрос семейных водителей на минивэны Honda Odissey и Shuttle, Nissan Presage, а также микроавтобуы Toyota Hiace и Mazda Bongo, — заключил эксперт. — Отдельная категория джиперы, именно они формируют спрос на праворукие Suzuki Jimny, Mitsubishi Pajero Pinin, Toyota Land Cruiser и Nissan Safari.