Прямой эфир

Медведев разрешил ввоз праворульных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель правительства России Дмитрий Медведев разрешил в течение года ввозить автомобили с рулем справа без установки на них системы ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter в среду, 21 ноября.

«Утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для жителей ДФО. В течение года можно будет ввозить одно транспортное средство без установки на него аппаратуры системы ЭРА-ГЛОНАСС», — говорится в записи.

С предложением сделать необязательной установку ЭРА-ГЛОНАСС выступили врио губернатора Приморья Олег Кожемяко и вице-премьер Юрий Трутнев.

С 1 января 2017 года в России действует закон, согласно которому все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, должны быть оснащены системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. Данная система призвана сократить количество аварий на дорогах и минимизировать их последствия.

На Дальнем Востоке использование праворульных импортных автомобилей получило достаточно широкое распространение. Установка на ввозимые из Японии машины системы ГЛОНАСС привела к росту цен. Кроме того, существует проблема конфликта оборудования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты рассказали о тратах россиян в автосервисе
«Ростелеком» планирует развивать сети 5G вместе с «Мегафоном» и «Ростехом»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017