Медведев разрешил ввоз праворульных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС

Председатель правительства России Дмитрий Медведев разрешил в течение года ввозить автомобили с рулем справа без установки на них системы ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter в среду, 21 ноября.

Утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для жителей ДФО. В течение года можно будет ввозить одно транспортное средство без установки на него аппаратуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС». — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 21 ноября 2018 г.

«Утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для жителей ДФО. В течение года можно будет ввозить одно транспортное средство без установки на него аппаратуры системы ЭРА-ГЛОНАСС», — говорится в записи.

С предложением сделать необязательной установку ЭРА-ГЛОНАСС выступили врио губернатора Приморья Олег Кожемяко и вице-премьер Юрий Трутнев.

С 1 января 2017 года в России действует закон, согласно которому все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, должны быть оснащены системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. Данная система призвана сократить количество аварий на дорогах и минимизировать их последствия.

На Дальнем Востоке использование праворульных импортных автомобилей получило достаточно широкое распространение. Установка на ввозимые из Японии машины системы ГЛОНАСС привела к росту цен. Кроме того, существует проблема конфликта оборудования.