Эксперты рассказали о тратах россиян в автосервисе

Женщины, владеющие автомобилем масс- или премиум-сегмента больше тратят на услуги сервиса, чем мужчины, владеющие тем же классом машины. Об этом говорится в пресс-релизе аналитического центра автомобильной группы «Авилон», который поступил в распоряжение «Известий» во вторник, 20 ноября.

Так, сервис-обслуживание авто масс-сегмента обходится женщинам в среднем на 12% больше, чем мужчинам, за счет косметического ухода. Аналогичная ситуация и в премиум-сегменте — женщины тратят на 9,8% больше.

Наибольшей популярностью пользуются такие услуги, как мойка моторного отсека, защитное покрытие кузова автомобиля полиуретановой пленкой, восстановление лакокрасочного покрытия колесных дисков, керамическое покрытие и полировка кузова, ремонт и покраска обивки сидений автомобиля.

Мужчины же склонны на 24,5% больше тратить на покупку дополнительного оборудования для своих машин. Наиболее востребованы: ковры в салон (36%), брызговики (18%), сигнализация (12%), защита моторного отсека (62%), защитная сетка радиатора (44%). При этом повторную покупку совершают около 93% клиентов, в среднем через 240 дней после первого обращения. В дальнейшем средний интервал между покупками сокращается.

В люкс-сегменте ситуация иная. Мужчины тратят на услуги сервис и на покупку дополнительного оборудования на 8% и 36% соответственно больше, чем женщины.

Информация была получена аналитиками в результате изучения более 86 тыс. заказов на обслуживание автомобилей и покупке запасных частей в период с января 2015 по октябрь 2018 года в «Авилоне».

К автомобилям масс-сегмента относятся Volkswagen, Ford, Hyundai; премиум-сегмент — Mercedes-Benz, BMW, MINI, Audi, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Volvo, Сhevrolet, Jeep; люкс-сегмент — Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Ferrari.

Ранее в ноябре эксперты узнали предпочтения россиян при смене автомобиля. Выяснилось, что 60% потенциальных покупателей отдают предпочтение иностранным производителям, выбирая качественные машины среднего ценового сегмента.