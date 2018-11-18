Прямой эфир

Автоэксперт спрогнозировал сильное подорожание машин в России

0
Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продажи автомобилей в России будут «потихоньку расти» до Нового года, а потом начнется спад из-за их сильного подорожания, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«У нас вводится новый НДС и появляются новые налоги, которые приведут к неминуемому подорожанию», — приводит слова специалиста НСН.  

Он объяснил, что сейчас повышенный спрос наблюдается потому, что люди боятся повышения цен и стараются купить машину до подорожания. 

Вместе с тем Моржаретто обратил внимание, что «какими бы мы ни были бедными», новые автомобили надо покупать, поскольку в России без собственного транспорта сложно из-за огромных расстояний. 

Ранее эксперты назвали самые продаваемые автомобили в России. Среди них — Lada Vesta и Kia Rio

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ГИБДД изменит вид свидетельства о регистрации машин
ГИБДД опровергла введение штрафов за летнюю резину зимой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017