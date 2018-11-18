Автоэксперт спрогнозировал сильное подорожание машин в России

Продажи автомобилей в России будут «потихоньку расти» до Нового года, а потом начнется спад из-за их сильного подорожания, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«У нас вводится новый НДС и появляются новые налоги, которые приведут к неминуемому подорожанию», — приводит слова специалиста НСН.

Он объяснил, что сейчас повышенный спрос наблюдается потому, что люди боятся повышения цен и стараются купить машину до подорожания.

Вместе с тем Моржаретто обратил внимание, что «какими бы мы ни были бедными», новые автомобили надо покупать, поскольку в России без собственного транспорта сложно из-за огромных расстояний.

Ранее эксперты назвали самые продаваемые автомобили в России. Среди них — Lada Vesta и Kia Rio.