ГИБДД опровергла введение штрафов за летнюю резину зимой

Российских автомобилистов не будут штрафовать за летнюю резину на машинах в зимнее время года, сообщили в пресс-службе ГИБДД в понедельник, 12 ноября.

Так в Госавтоинспекции прокомментировали новые изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», вступившие в силу 11 ноября.

Согласно документу, официально запрещается использование летней резины зимой для легковушек и грузовиков полной массой не более 3,5 т, указывает ТАСС.

Как подчеркнули в ГИБДД, административная ответственность за эксплуатацию машин указанных типов, не укомплектованных зимними шинами в зимнее время, в КоАП не установлена.

Однако, как отмечает газета «Коммерсант», в том же кодексе содержится статья 12.5, где прописан штраф размером 500 руб. за «управление транспортным средством при наличии условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена».

По мнению юриста «Амулекс» Владимира Александрова, стражи порядка могут использовать такую «зубодробительную» формулировку, чтобы наказывать за летнюю резину в зимний период.

Ранее сообщалось, что ГИБДД предложила наказывать рублем за опасное вождение. Предполагаемая административная ответственность — штраф в размере 5 тыс. рублей.