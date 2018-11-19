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Составлен Топ-5 самых дешевых иномарок в России

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Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
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Специалисты составили рейтинг самых бюджетных иномарок на российском рынке на ноябрь 2018 года.

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Издание «CarsWeek.ru» отмечает, что стоимость новых авто в РФ стартует от 410 тыс. рублей. Однако самая дешевая иномарка обойдется покупателю в 459,9 тыс. рублей. За эти деньги автолюбитель может позволить себе китайский Brilliance H230 с атмосферным мотором объемом 1,5 л, способным развивать до 105 лошадиных сил.

Второй по дешевизне — японский Datsun ON-DO за 461 тыс. рублей. Автомобиль построен на базе Lada Kalina.

На третьем месте рейтинга самых дешевых иномарок находится узбекский Ravon R2. Фактическая копия Chevrolet Spark стоит 489 тыс. рублей.

На 2 тыс. дороже в России стоит китайский седан FAW Oley — 491 тыс. рублей. Под капотом находится атмосферный мотор объемом 1,5 л с мощностью до 102 лошадиных сил.

На последнем, пятом, месте расположился узбекский Ravon Nexia. Автомобиль представляет собой копию Chevrolet Aveo и предлагается с 100-сильным двигателем на 1,5 л за 499 тыс. рублей.

7 ноября «Ассоциация европейского бизнеса» назвала самые продаваемые автомобили в России. За десять месяцев 2018 года самой популярной моделью стала Lada Vesta — было продано 86,86 тыс. машин.

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