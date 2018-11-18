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Аналитики назвали самую популярную марку премиальных автомобилей в России

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Фото: TASS/DPA/Uli Deck
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Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных производителей премиальных автомобилей в России. Результаты исследования опубликовали на сайте агентства в воскресенье, 18 ноября.

Сообщается, что наиболее распространенной маркой стал Mercedes-Benz. В России было зарегистрировано 652,7 тыс. машин немецкого концерна по состоянию на 1 июля 2018 года. Вторую позицию рейтинга заняла марка Audi (620,1 тыс. авто), третью — BMW (571,7 тыс.). Отмечается, что на долю этих трех брендов приходится более 65% отечественного парка люксовых автомобилей.

Помимо этого, в список премиум-брендов вошли Lexus (260,9 тыс.), Volvo (246,9 тыс.) и Land Rover (170,5 тыс.).

В агентстве также добавили, что всего в России зарегистрировано 2,8 млн люксовых автомобилей. Это 6,5% от всего отечественного парка легковых машин.

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