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Назван самый популярный в России бензин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Около половины граждан России заправляют свои машины бензином АИ-95, сообщает 16 сентября «Газета.ру». Такие данные приводятся в исследовании аналитического агентства «Автостат», которое в период с 29 августа по 9 сентября опросило более 16 тыс. респондентов.

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49,3% россиян заправляют свои машины бензином АИ-95. Вторым по популярности стал бензин марки АИ-92, который используют 30,2% автомобилистов.

Тройку лидеров замыкает АИ-98, который предпочитают 4,6% опрошенных. Чуть более 10% автовладельцев закупают на заправках дизельное топливо.

В сентябре агентство также составило топ-10 самых распространенных российских автомобилей, согласно которому самым популярным легковым автомобилем был признан седан Lada 2107.

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