Составлен рейтинг самых популярных подержанных авто в России

Самой большой популярностью среди подержанных автомобилей у россиян пользуются Hyundai Solaris, Lada Granta и Kia Rio.

Такие результаты 12 сентября представили аналитики сервиса по безопасной продаже автомобилей с пробегом CarPrice. Эксперты оценивали перепродаваемые в стране машины по формуле крупнейшего в мире аукциона Manheim.

«Во многих странах при покупке нового автомобиля клиенты учитывают и его стоимость при продаже. В нашей стране, к сожалению, пока покупатели ориентируются в основном на цену, дизайн или комфорт автомобиля», — сказал гендиректор CarPrice Денис Долматов.

Так, в рейтинг, который компания планирует сделать ежемесячным, представлены 50 наиболее популярных моделей легковых автомобилей, достигших возраста 2–4 года.

Сложнее всего россиянам перепродать Opel Astra, Volkswagen Jetta и BMW X5.

Быстрее всего продаются авто Lada Kalina — 18 дней. Антирекорд по среднему сроку продажи этим летом поставил Mercedes C-klasse — 115 дней.

В сентябре аналитическое агентство «Автостат» представило рейтинг популярных легковых автомобилей. Тройку лидеров возглавляют седаны Lada 2107 и Lada 2106 и трехдверный внедорожник Lada 4x4.