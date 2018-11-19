«ВАЗовая» атака: молодые патриоты дают новую жизнь советским авто

Для владельцев автомобилей, принимавших участие в мероприятии, а также поклонников «патриотического» тюнинга советского автопрома выставка «Жигули всегда» стала одним из самых значимых событий года и местом, где можно было и себя показать, и других посмотреть. Обсудить предстоящий дрифт-сезон, завести полезные знакомства или просто поглазеть на необычные «тазы»