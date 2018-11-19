«ВАЗовая» атака: молодые патриоты дают новую жизнь советским авто

Для владельцев автомобилей, принимавших участие в мероприятии, а также поклонников «патриотического» тюнинга советского автопрома выставка «Жигули всегда» стала одним из самых значимых событий года и местом, где можно было и себя показать, и других посмотреть. Обсудить предстоящий дрифт-сезон, завести полезные знакомства или просто поглазеть на необычные «тазы»
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Фото: Анастасия Ольденбургская
Драйвером автокультуры и главным организатором выставки выступило сообщество «Боевая классика».
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Фото: Анастасия Ольденбургская
Среди представленных публике автомобилей можно было встретить такие модели, как ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, «пятерки», «шестерки», «классику» разной степени прокаченности
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Фото: Анастасия Ольденбургская
А также редкие экземпляры кузовов вроде пикапа, машины, произведенные спецподразделением ВАЗ «Автоспорт», или экспортные варианты вроде LADA Nova
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Фото: Анастасия Ольденбургская
LADA Nova
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Фото: Анастасия Ольденбургская
Для участников выставки были организованы конкурсы в пяти номинациях: «Самый мощный», «Самый низкий», «Самый стильный», «Самый гоночный», а также лучший проект по реставрации
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Фото: Анастасия Ольденбургская
Поскольку такие машины уже не производятся, энтузиасты разыскивают автомобиль-основу по гаражам и российским глубинкам. Самыми ценными, как и с любыми другими подержанными авто, считаются те, которые стояли законсервированными у дедушки в сарае
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Фото: Анастасия Ольденбургская
Одной из самых дорогих стала «копейка» с двигателем от ВАЗ-2106: варной каркас, 165 л. с., стильные диски, усовершенствованная подвеска… Цена готового проекта колеблется у отметки в полтора миллиона рублей — немало для отечественного автомобиля, пусть и ретро
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Фото: Анастасия Ольденбургская
Приобрести старенький «Жигуль» можно и по цене китайского велосипеда, и за сотню тысяч, все зависит от состояния кузова и количества владельцев
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Фото: Анастасия Ольденбургская
Машины перекрашивают, перекраивают, меняют внутренности, варят рамы для жесткости кузова, искусственно ржавят или, наоборот, восстанавливают внешний облик
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Фото: Анастасия Ольденбургская
Поскольку подавляющее большинство владельцев таких авто — молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, то «радующий глаз низкий таз» — это не только хобби, но еще и повседневное средство передвижения
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Фото: Анастасия Ольденбургская
Хотя многие жалеют свои детища, выезжая на них лишь по выходным, на выставки или предоставляют для съемок в музыкальных клипах или в кино
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Выставочный комплекс столичного парка Сокольники на один день погрузился в атмосферу Советского Союза. На площадке в 3 тыс. кв. м из разных городов России собрались более сотни произведенных в разные годы «Жигулей»: «копеек», «двушек» и прочих моделей классической эпохи завода, представив цвет и колорит самой патриотичной автомобильной культуры современной молодежи. Наиболее интересные экспонаты смотрите в галерее «Известий».
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