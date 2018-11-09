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Новый кроссовер Hyundai Palisade представят в ноябре

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Фото: Hyundai
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Корейский автопроизводитель Hyundai в ноябре представит новый кроссовер Palisade. Мировая премьера модели состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе, сообщает «Коммерсант».

Сам автомобиль, который должен стать флагманом Hyundai, получил имя в часть района Пасифик Палисадес в Лос-Анджелесе. После начала продаж Palisade должен заменить в линейке компании другой внедорожник — Hyundai Grand Santa Fe (выпускается с 2013 года. — Ред.), отличаясь от него и внешним видом кузова, и интерьером.

Технические характеристики нового автомобиля должны будут напоминать Kia Telluride, серийный вариант которого можно будет оценить в январе будущего года на ежегодном автосалоне в Детройте.

Ранее 7 ноября были опубликованы данные «Ассоциации европейского бизнеса» о самых продаваемых легковых автомобилях в России за период с января по октябрь 2018 года. Лидером рейтинга стала отечественная Lada Vesta, которую за 10 месяцев приобрели 86,86 тыс. покупателей.

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