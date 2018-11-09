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Mercedes отзывает почти 1,2 тыс. автомобилей в России

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российский дилер Mercedes-Benz отзывает в России порядка 1,2 тыс. машин из-за возможного наличия различных дефектов. Об этом сообщили в Росстандарте.

Отзыву подлежат 1152 автомобиля GLC-класса типа 253.9, которые были выпущены с апреля по июль 2018 года. По словам специалистов, на указанных машинах язычок ремня безопасности на задних сиденьях может втянуться в пространство между облицовкой и стойкой.

Под отзыв также попали 14 автомобилей CLS- и Е-класса типа 257 и 213. На них может быть откалибрована не должным образом система классификации пассажира для переднего сиденья, сообщает телеканал «360». Работы по устранению указанных дефектов проведут бесплатно для автовладельцев.

30 октября стало известно, что компания Nissan отзовет более 200 автомобилей Datsun из-за «недостаточно надежной» фиксации модуля подушки безопасности в рулевом колесе.

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