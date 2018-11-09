Новые школьные автобусы поступили в Пензенскую область

В Пензенской области увеличился автопарк школьных автобусов. Регион приобрел три транспортных средства.

Автобусы на базе модели «ГАЗ» оборудованы тахографами, проблесковыми маячками, а также системой ГЛОНАСС. Вместимость транспортных средств составляет 11 пассажиров. Автобусы отправят в Тамалинский, Пачелмский и Иссинский районы. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

До конца ноября в Пензенскую область поступит еще 12 автобусов «ПАЗ», каждый из который рассчитан на 22 пассажира.

Средства на приобретение автобусов были выделены из областного бюджета, общие затраты за 2018 год превысили 32 млн рублей.