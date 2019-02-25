Продажные особо: какие автомобили дешевеют меньше других

Японский пикап Toyota Hilux, французский бюджетник Renault Logan и спортивный кроссовер Porsche Macan — совершенно разные машины, но их объединяет одно — выгодная остаточная стоимость при первой продаже «из рук в руки». Высокая цена перепродажи — это и еще и своеобразный рейтинг модели, свидетельствующий о спросе и качестве. «Известия» выяснили, какие автомобили выгоднее всего покупать в расчете на выгодную сделку в будущем.

Купил и поехал

Рейтинг автомобилей «Известиям» предоставили проект «Правильная цена» и компания «Автостат Инфо». Для исследования были выбраны автомобили, приобретенные в 2015 году, — у большинства из них в прошлом году закончилась гарантия завода изготовителя. Как правило, это обстоятельство становится поводом для первой продажи автомобиля на вторичном рынке. Выборка охватывала 42 марки, 316 моделей и примерно 1,3 тыс. модификаций автомобилей с пробегом. Массовые и премиальные машины поделены на классы, с тремя лучшими и худшими по остаточной стоимости моделями в классе. И, хотя некоторые модели за это время успели уйти с российского рынка, не все из них от этого потеряли в цене.

Авто Renault Logan Фото: Renault

В сегменте бюджетных автомобилей самым выгодным стал Renault Logan , сохраняющий после трех лет эксплуатации 93% от своей первоначальной цены. На второй строчке еще один представитель Renault — хетчбэк Sandero (89%), на третьем месте седан Hyundai Solaris (86%). А вот седан Geely GC6 (60%) — не лучший способ сэкономить, при продаже после гарантийного срока машина потеряет 40% от первого ценника. Хуже этот показатель только у Lada Granta (59%) и Peugeot 208 (54%).

В С-классе лучший показатель у Mazda 3 (87%) , далее идут хетчбэк Hyundai i30 (86%) и Hyundai Elantra (84%). Свернувший бизнес в России концерн GM, безусловно, подпортил козыри владельцам американских автомобилей. Поэтому хозяин Opel Astra (62%) и Chevrolet Cruze (59%) будет себя чувствовать во время торгов у капота куда слабее. Меньше денег в этом сегменте получит только обладатель французского хетчбэка Citroen DS4 (58%).

Среди моделей D-класса лидером по остаточной стоимости стал седан Mazda 6 с показателем 89% , а второе и третье места заняли Skoda Superb (82%) и Toyota Camry (79%) соответственно. А вот владельцам седанов Ford Mondeo (60%) Citroen C5 (52%) и Opel Insignia (47%) в расчете на сделку придется пойти на солидные скидки.

Ударить по бездорожью

Лучшим компактным кроссовером по остаточной стоимости стала Honda CR-V (110%). Из-за стремительного роста цен на отечественном рынке трехлетняя машина сейчас стоит на 10% дороже, нежели в 2015 году новая! С небольшим отрывом следом идут Mazda CX-5 (91%) и Kia Sportage (85%). А вот уж кому не повезет на вторичном рынке, так это владельцам автомобильных «клонов» Mitsubishi ASX (64%) и Peugeot 4008 (64%) (они суть технические копии друг друга, различаются лишь дизайном). Позавидует владельцам ASX и 4008 только хозяин Subaru XV (44%), которому после трех лет владения придется скинуть более половины цены.

Авто Honda CR-V Фото: Honda

Рейтинг больших и средних кроссоверов возглавил Ford Explorer (88%). На второй и третьей ступени разместились братья по концерну и близнецы по технической начинке Kia Sorento (85%) и Hyundai Santa Fe (84%). Внизу списка этой категории — Toyota Highlander (79%), Nissan Murano (69%) и Nissan Pathfinder (64%).

В сегменте полноценных внедорожников первенство у Chevrolet Niva (87%). Второе место в жесткой борьбе поделили Toyota Land Cruiser Prado (84%) и Volkswagen Touareg (84%). А на третьей строчке закрепился рамный малыш Suzuki Jimni (82%). Меньше повезло обладателям Mitsubishi Pajero (75%), SsangYong Stavic (67%) и Mitsubishi Pajero Sport (65%).

Лишние деньги

В премиальном сегменте куда интереснее, поскольку дешевеют дорогие машины намного быстрее, чем массовые. И тем удивительнее, что лидирующий в «гольф-классе» Mercedes-Benz B-Class (89%) после трех лет эксплуатации теряет всего около 10% в цене. Следом за ним идут Volvo V40 Cross Country (81%) и Mercedes-Benz CLA-Class (75%). В тройку лучших компактных представительских автомобилей при перепродаже входят Mercedes-Benz С-Class (88%), Volvo S60 (79%), Infiniti Q50 (78%). А в премиальном D-классе самые выгодными стали Audi A6 Allroad (79%), Volvo S80 (75%) и Lexus ES (74%).

Линейку премиальных кроссоверов в рейтинге возглавил Audi Q7 (88%), за ним плотно идет BMW X5 (87%) и тандем Porsche Macan (86%) и Mercedes-Benz GLE-Class Coupe (86%). Среди полноценных премиальных внедорожников лучшими ценниками отметились Land Rover Discovery (89%), Lexus LX (85%) и Mercedes-Benz GL-Class (84%).

На вторичном рынке уже давно ощущается острая нехватка хороших автомобилей, что и объясняет высокую остаточную стоимость некоторых машин , считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

— С 2014 года и частично с 2015-го рублевые цены на автомобили в России выросли вдвое. Многие, кто раньше мог себе позволить качественные дорогие машины, перестали их покупать, приток свежих «бэушек» на рынок резко упал, соответственно, образовался дефицит. К примеру, такие машины, как Toyota Camry или Honda CR-V, в хорошем состоянии у продавца вырвут из рук, даже если ценник окажется слегка завышенным. Россияне за те недолгие тучные «нулевые» привыкли к хорошим автомобилям и пока не хотят отвыкать, выбирая вместо нового автомобиля подержанный, — заметил Ифанов.