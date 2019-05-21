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Новый электромобиль Honda стал доступен для заказа в Европе

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Фото: Global Look Press/Ramon Costa
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Европейские дилеры компании Honda начали прием заказов на электромобили Honda e. Об этом 21 мая говорится в официальном сообщении компании.

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Отмечается, что все желающие смогут оформить покупку по предоплате. Первые клиенты получат машины уже весной 2020 года. Интерес к модели проявили уже более 25 тыс. человек.

Городской электромобиль Honda e построен на базе концепт Urban EV, который был представлен в 2017 году на мотор-шоу в немецком Франкфурте. Серийная модель получила круглые светодиодные фары и фонари, зарядный порт в центре капота, камеры вместо зеркал заднего вида, а также выдвижные дверные ручки. В салоне установлена цифровая приборная панель.

На одной зарядке батареи Honda e может проехать более 200 км, а быстрая зарядка позволит восполнить 80% энергии за 30 минут.

27 февраля сообщалось, что компания Honda объявила цены и комплектации на обновленный восьмиместный кроссовер Pilot. В России автомобиль предлагается в исполнениях Lifestyle, Executive и Premium. Стоимость модели, в зависимости от версии, составляет от 3 214 900 рублей до 3 814 900 рублей.

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