Jaguar Land Rover придумал сенсорный руль-навигатор

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover представил новое сенсорное рулевое колесо, которое позволит водителям меньше отвлекаться от дороги.

Как пишет 29 мая Motor, во время движения автомобиля, отдельные части такого руля могут мгновенно нагреваться и охлаждаться, подсказывая, например, в какую сторону необходимо повернуть, или информируя о заторе.

Отмечается, что система может быть полезной в условиях плохой или недостаточной видимости. В будущем технология может быть адаптирована для подрулевых лепестков.

29 апреля сообщалось, что Jaguar Land Rover совместно с коммуникационной компанией IOTA приступил к испытанию новой технологии сбора данных о поездках.

Тестовые автомобили Jaguar Land Rover оборудованы устройствами, которые во время движения собирают данные о дорожной ситуации, заторах и повреждениях асфальта. В будущем водители таких машин смогут получать вознаграждение за предоставленную о проблемах на дорогах информацию.