Прямой эфир

Jaguar Land Rover придумал сенсорный руль-навигатор

0
Фото: Jaguar Land Rover
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover представил новое сенсорное рулевое колесо, которое позволит водителям меньше отвлекаться от дороги.

Как пишет 29 мая Motor, во время движения автомобиля, отдельные части такого руля могут мгновенно нагреваться и охлаждаться, подсказывая, например, в какую сторону необходимо повернуть, или информируя о заторе.

Отмечается, что система может быть полезной в условиях плохой или недостаточной видимости. В будущем технология может быть адаптирована для подрулевых лепестков.

29 апреля сообщалось, что Jaguar Land Rover совместно с коммуникационной компанией IOTA приступил к испытанию новой технологии сбора данных о поездках.

Тестовые автомобили Jaguar Land Rover оборудованы устройствами, которые во время движения собирают данные о дорожной ситуации, заторах и повреждениях асфальта. В будущем водители таких машин смогут получать вознаграждение за предоставленную о проблемах на дорогах информацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Audi сертифицировал новый кроссовер Q3 для России
Английский мотогонщик установил мировой рекорд скорости на песке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017