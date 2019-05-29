Audi сертифицировал новый кроссовер Q3 для России

Немецкий автопроизводитель Audi сертифицировал новый кроссовер Q3 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Согласно документу, опубликованному в базе Росстандарта, на российском рынке будет предлагаться автомобиль с 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод предусмотрен только передний.

Автомобиль получит проекционный дисплей, стереосистему, навигацию, передние сиденья с вентиляцией и функцией массажа, адаптивный круиз-контроль, ассистент смены полосы движения, функцию ночного видения, люк в крыше с электрическим приводом.

24 мая сообщалось, что Audi планирует представить в этом году новую модель Q3 Sportback. По некоторым данным, сборка автомобиля будет налажена на венгерском заводе компании Audi в конце 2019 года.