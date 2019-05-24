Audi назвала сроки презентации Q3 Sportback

Немецкий автопроизводитель Audi планирует представить в этом году новую модель Q3 Sportback. Об этом 24 мая сообщает Motor1 со ссылкой на председателя совета директоров фирмы Брэма Шота.

По словам топ-менеджера, посвященное презентации мероприятие предполагают провести в июле.

Отмечается, что в основе модели Audi Q3 Sportback лежит платформа кроссовера Q3. При этом от своего донора новинка будет отличаться лишь формой кузова. Что касается линейки силовых агрегатов, то она полностью будет взята у родственного кроссовера.

По некоторым данным, сборка модели будет налажена на венгерском заводе компании Audi в конце 2019 года.

23 мая сообщалось, что Audi планирует в 2021 году выпустить новый премиальный седан, который составит конкуренцию моделям Mercedes-Maybach. Новинка будет выпускаться под возрожденным названием Horch.