Пикап Skoda получил официальное название

Новый концептуальный двухдверный пикап Skoda, который создают студенты дизайн-школы чешской марки, будет называться Mountiaq. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что в основе пикапа лежит платформа кроссовера Kodiaq. Автомобиль будет отличаться спортивным силуэтом, большой грузовой платформой, высоким дорожным просветом, а также 17-дюймовыми колесными дисками Rockstar II с внедорожными шинами.

Концептуальный пикап Skoda Mountiaq укомплектуют двухлитровым бензиновым двигателем. Мощность мотора составит 190 л.с.

Презентация машины состоится в июне 2019 года.

Проект студентов дизайн-школы Skoda будет уже шестым по счету. Предыдущей работой стал концептуальный кабриолет Sunroq, который лишился крыши, но сохранил второй ряд сидений и задние двери.

23 мая сообщалось, что Skoda на закрытом мероприятии в Братиславе (Словакия) представила обновленные лифтбэк и универсал Superb третьего поколения.