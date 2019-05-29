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Госдума выступила против повышения штрафов за повторное нарушение ПДД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Повышение штрафов за повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации, не решит проблему безопасного вождения на дорогах. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба партии «Единая Россия» со ссылкой на слова председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского.

«В инициативах необходимо опираться на мнение общественных организаций и обсуждать их вместе с автомобилистами, а не мучить водителей новыми штрафами», — заявил Владимир Афонский.

С предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации, выступила Госавтоинспекция России.

По словам заместителя главы ГИБДД Александра Быкова, многие автомобилисты воспринимают такие штрафы как плату за проезд, при этом ежегодно число нарушений ПДД, зарегистрированных камерами, увеличивается на 10%.

При этом полицейский чиновник отметил, что если бы водитель знал, что за повторное нарушение сумма штрафа увеличится, то воспринял бы ситуацию по-другому.

30 апреля сообщалось, что до конца 2019 года в Москве будет установлено более 110 дополнительных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения.

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