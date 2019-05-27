Английский мотогонщик установил мировой рекорд скорости на песке

Английский мотогонщик Зеф Айзенберг установил мировой рекорд скорости на песке среди четырехколесных транспортных средств. Об этом 27 мая пишет Autonews. Заезд прошел на пляже Pendine Sands в Уэльсе.

Для установления рекорда специалисты тюнинг-ателье ES Motors и гоночной команды MADMAX Race Team модернизировали спортивный автомобиль Porsche 911 Turbo.

Автомобиль получил 4,1-литровый гоночный двигатель мощностью 1200 л.с., доработанную коробку передач, новую топливную систему и улучшенную подвеску для езды по песку.

Спорткар Porsche 911 Turbo под управлением Зефа Айзенберга смог разогнаться на песке до рекордных 534 км/ч.

26 марта сообщалось, что британская компания Bentley Motors собирается установить рекорд в гонке по подъему на холм Пайкс-Пик (США) среди серийных автомобилей. В соревнованиях примет участие модель Bentley Continental GT, за руль которой сядет двукратный чемпион трассы пилот Рис Миллен.

Всего участникам гонки предстоит преодолеть 12,42 мили и 156 поворотов в окрестностях Колорадо-Спрингс (США). Заезд состоится 30 июня 2019 года.