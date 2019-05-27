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Английский мотогонщик установил мировой рекорд скорости на песке

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Фото: TASS/ZUMA/Andrew Mccaren
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Английский мотогонщик Зеф Айзенберг установил мировой рекорд скорости на песке среди четырехколесных транспортных средств. Об этом 27 мая пишет Autonews. Заезд прошел на пляже Pendine Sands в Уэльсе.

Для установления рекорда специалисты тюнинг-ателье ES Motors и гоночной команды MADMAX Race Team модернизировали спортивный автомобиль Porsche 911 Turbo.

Автомобиль получил 4,1-литровый гоночный двигатель мощностью 1200 л.с., доработанную коробку передач, новую топливную систему и улучшенную подвеску для езды по песку.

Спорткар Porsche 911 Turbo под управлением Зефа Айзенберга смог разогнаться на песке до рекордных 534 км/ч.

26 марта сообщалось, что британская компания Bentley Motors собирается установить рекорд в гонке по подъему на холм Пайкс-Пик (США) среди серийных автомобилей. В соревнованиях примет участие модель Bentley Continental GT, за руль которой сядет двукратный чемпион трассы пилот Рис Миллен.

Всего участникам гонки предстоит преодолеть 12,42 мили и 156 поворотов в окрестностях Колорадо-Спрингс (США). Заезд состоится 30 июня 2019 года.

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