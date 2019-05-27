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Названы самые популярные автомобили в Подмосковье

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Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев
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На начало этого года в автопарке Московской области насчитывается более 2,7 млн легковых автомобилей. Об этом 27 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самой распространенной машиной по состоянию на 1 января 2019 года является Kia Rio. Всего таких автомобилей в регионе насчитывалось 72,9 тыс. единиц.

Второе место занимает ВАЗ-2107. В Подмосковском автопарке сейчас числится 71 тыс. таких автомобилей. На третьем месте расположился Hyundai Solaris (68,9 тыс. единиц).

В топ-10 самых распространенных автомобилей Подмосковья также входят Ford Focus (68 тыс. ед.), ВАЗ-2106 (51,9 тыс. ед.), Renault Logan (48, 9 тыс. ед.), ВАЗ-2104 (46,5 тыс. ед.) и ВАЗ-2105 (45,5 тыс. ед.), Skoda Octavia (42,7 тыс. ед.) и ВАЗ-2109 (42,1 тыс. ед.).

23 мая сообщалось, что средневзвешенные цены на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%.

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