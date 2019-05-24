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Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

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Фото: Renault
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Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба французского брэнда.

Отмечается, что первыми владельцами нового купе-кроссовера Renault Arkana стали автолюбители из более чем 25 городов по всей России. Стоимость машины в комплектации Edition One составляет 1 419 990 рублей за версию 4×2 и 1 499 990 рублей за модификацию 4×4.

Кроссовер Arkana выпускается на предприятии Renault в Москве. Автомобиль построен на модульной платформе нового поколения и оборудован интеллектуальной системой полного привода с тремя режимами работы: 2WD, 4WD и 4WD Lock. Дорожный просвет составляет 205 мм.

Кроссовер Renault Arkana получил полностью светодиодные фары, подогрев рулевого колеса, климат-контроль, кожаный салон, мультимедийную систему Easy Link c 8-дюймовым сенсорным экраном и возможностью подключения к Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто, аудиосистему Bose, камеры кругового обзора, функцию контроля слепых зон.

Российские дилеры марки предлагают автмобиль с 1,3-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 150 л.с., который поставляется из Бразилии. Кроме того, машина получит 114-сильный атмосферный мотор объемом 1,6 л.

24 апреля сообщалось, что компания Renault объявила о старте продаж на российском рынке кроссовера Kaptur 2019 модельного года.

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