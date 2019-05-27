BMW выпустил новое поколение хетчбэка 1-Series

Немецкий автопроизводитель BMW представил новое, уже третье поколение хетчбэка 1-Series. Об этом 27 мая говорится в официальном сообщении пресс-службы бренда.

Отмечается, что автомобиль построен на новой переднеприводной платформе FAAR. Кроме того, двигатель у модели теперь расположен поперечно.

Длина нового BMW 1-Series составляет 4319 мм, ширина — 1799 мм, высота — 1434 мм. Размер колесной базы достигает 2670 мм. Объем багажного отделения составил 380 л, а при сложенном заднем ряде сидений — 1200 л.

Машина получила двухсекционную решетку радиатора и узкие фары. В салоне появилось больше места для пассажиров сзади, особенно в районе ног и головы.

В базовую комплектацию автомобиля входит мультимедийная система с 8,8-дюймовым сенсорным дисплеем. За доплату предлагается 10,25-дюймовый экран, а также полностью цифровая приборная панель.

Новый BMW 1-Series получил 1,5-литровый 140-сильный турбомотор. Также автомобиль доступен с дизельными двигателями мощностью 116, 150 и 191 л.с.

Самой мощной стала версия с двухлитровым турбированным силовым агрегатом мощностью 306 л.с. От 0 до 100 км/ч такая модификация способна разогнаться за 4,8 с. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 250 км/ч.

Европейские дилеры BMW уже начали принимать заказы на новую модель. Первые автомобили будут переданы покупателям в сентябре 2019 года.

21 мая сообщалось, что осенью 2019 года на автосалоне во Франкфурте (Германия) состоится мировая премьера кросс-купе BMW X6 третьего поколения с индексом G06.