Alpine тестирует новый мощный спорткар

Французский производитель гоночных автомобилей Alpine, принадлежащий Renault, приступил к дорожным тестам спортивного купе A110 GT4. Об этом 24 мая пишет Motor1.

По данным издания, автомобиль оснащен 1,8-литровым бензиновым мотором от «заряженной» версии Renault Megane RS Trophy нового поколения. Двигатель развивает 300 л.с. и 400 Н.м крутящего момента. Коробок передач для модели предусмотрены две: шестиступенчатая «механика» и роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.

Спортивное купе Alpine A110 GT4 получило подвеску с трековыми настройками и уменьшенным дорожным просветом, регулируемые амортизаторы и тормоза Brembo.

Отмечается, что серийная версия автомобиля будет представлена на фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания).

22 мая стало известно, что британский автопроизводитель Aston Martin выпустил спецверсию суперкара DBS Superleggera, которая посвящена фильму о Джеймсе Бонде «На секретной службе Ее Величества», вышедшему на экраны 50 лет назад.