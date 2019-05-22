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Aston Martin выпустил суперкар к юбилею фильма о Джеймсе Бонде

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Фото: Aston Martin
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Британский автопроизводитель Aston Martin выпустил спецверсию суперкара DBS Superleggera, которая посвящена фильму о Джеймсе Бонде «На секретной службе Ее Величества», вышедшему на экраны 50 лет назад. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба бренда.

Как и оригинальный Aston Martin DBS, на котором ездил главный герой картины, современный автомобиль окрашен в цвет Olive Green. Также машина получила решетку радиатора в духе классической модели, оригинальные колесные диски и спортивный обвес из углепластика.

Интерьер Aston Martin DBS Superleggera отделан серой алькантарой и черной кожей. В салоне также установлены сиденья с красной прострочкой.

Суперкар оборудован 5,2-литровым турбомотором мощностью 725 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 3,4. Максимальная скорость автомобиля составляет 339 км/ч.

24 апреля сообщалось, что Aston Martin представил новый кабриолет DBS Superleggera Volante. Продажи модели на европейском рынке начнутся в III квартале 2019 года.

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