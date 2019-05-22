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Опубликован новый видеотизер обновленной модели Skoda Superb

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Фото: Skoda
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Компания Skoda опубликовала 22 мая на своей официальной странице в Facebook новый видеотизер обновленной модели Superb.

Судя по видеоролику, рестайлинговая модель получила встроенные в зеркала заднего вида светодиодные поворотники. Кроме того, появился светодиодный проектор, который транслирует логотип на пространство возле машины при открывании водительской двери.

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Ранее стало известно, что модель получит топовую модификацию Laurin & Klement и версию Scout с увеличенным дорожным просветом, которая будет доступна только в кузове универсал.

На обновленной модели появятся новые бампера и решетка радиатора, модернизированные фонари с динамическими указателями поворота, как у кроссовера Kamiq. Кроме того, впервые в своей истории Skoda Superb получит полностью светодиодные матричные фары.

В Европе модель предложат с 1,5-литровым бензиновым турбомотором с функцией отключения двух цилиндров при небольших нагрузках, а также гибридной силовой установкой, в которую входят 1,4-литровый бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами и электромотор.

Премьера новинки состоится 23 мая на чемпионате мира по хоккею в Братиславе (Словакия). На российском рынке модель появится осенью 2019 года.

13 мая сообщалось, что российские дилеры компании Skoda начали прием заказов на автомобили Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.

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