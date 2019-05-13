У Skoda Octavia появился юбилейный пакет опций

Российские дилеры компании Skoda начали прием заказов на автомобили Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели. Об этом 13 мая говорится в официальном сообщении.

Набор дополнительного оборудования предлагается для Skoda Octavia в комплектации Style. В него входят 17-дюймовые легкосплавные диски Denom, хромированная окантовка боковых стекол, функция автоматического управления дальним светом, медиасистема с десятью динамиками, сабвуфер. Также автомобиль можно дооснастить сиденьями с комбинированной обивкой, а также подлокотником для задних пассажиров.

29 декабря сообщалось, что дебют нового поколения модели Skoda Octavia запланирован на III квартал 2019 года. Лифтбэк и универсал появятся с небольшим интервалом, а их первый публичный показ состоится на сентябрьском автосалоне во Франкфурте.

Известно, что в компании решили вернуться к дорестайлинговой классической оптике, отказавшись от спорных «четырехглазых» фар.