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В России за состоянием дорог проследят дроны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России может появиться новая система мониторинга состояния дорог. Об этом 21 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

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«Информация о состоянии дорог будет собираться из различных источников: как от специальных видеосистем мониторинга, установленных на муниципальном транспорте, от специальных датчиков, установленных вдоль дорог, со снимков с дронов, так и с видеорегистраторов граждан, согласившихся передавать или продавать видеопоток в облако для последующего анализа», — рассказали в пресс-службе «Автонет».

Отмечается, что с помощью новой системы мониторинга можно будет своевременно узнавать о необходимости ремонта и уборки дорог.

Планируется, что система заработает в 2021 году.

16 апреля стало известно, что «Автонет» выступил с предложением ввести в российских городах платные перекрестки. По мнению экспертов, это вынудит водителей тщательнее планировать свой маршрут.

Первый такой эксперимент намерены провести в одном из мегаполисов уже в 2020 году.

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