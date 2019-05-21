Автоэксперт оценил выставленные на продажу в Сети «ЗИЛы»

Автомобильный обозреватель Игорь Моржаретто усомнился в привлекательности для покупателей выставленных на продажу ЗИЛ-133ГЯ. Об этом он рассказал в эфире НСН.

По мнению эксперта, у грузовых машин этих моделей колоссальный расход топлива и несоответствие всем необходимым сегодня требованиям.

«Такие машины интересны разве что коллекционерам. С точки зрения сегодняшнего дня они неинтересны, потому что дико прожорливые. Тогда расход бензина 50 л на 100 км считался абсолютно нормальным. Вдобавок автомобили не обладают сегодняшним уровнем комфорта и безопасности», — пояснил Моржаретто.

Автоэксперт отметил, что для регистрации таких машин необходимо выполнить целый ряд требований, регистрировать как исторические автомобили. Он добавил, что, в частности, по российским законам автомобиль обязан соответствовать нормам Евро-4, а также иметь систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Ранее 21 мая сообщалось, что в Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства более 20 лет назад. Цена на них составляет 700 тыс. рублей. Если покупателю понадобится паспорт технического средства, то стоимость возрастает на 50 тыс.