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В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133

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Фото: ТАСС/Соболев Валентин
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В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства более 20 лет назад. Об этом сообщает «Российская газета» во вторник, 21 мая.

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По заявлению продавца, который занимается продажей автотехники и запчастей с 2011 года, машины стояли в гараже 25 лет с момента их выпуска. На грузовиках установлены новые шины, а одометры показывают всего лишь 1,5 тыс. км пробега.

Цена на автомобили составляет 700 тыс. рублей. Если покупателю понадобится паспорт технического средства, то стоимость возрастает на 50 тыс. Как пишет издание, на фотографии изображены шесть ЗИЛ-133 на стоянке вблизи здания «Абаканвагонмаш» в Красноярском крае.

В сентябре 2017 года на одной из интернет-площадок появилось объявление о продаже автомобиля «ЗИЛ», который принадлежал Брежневу. Черный лимузин с пробегом 10 тыс. км предлагалось приобрести за 54 млн рублей.

ЗИЛ-133 — советский и российский грузовой автомобиль производства ЗИЛа. Первые прототипы выпущены в 1970 году. ЗИЛ-133ГЯ — дизельная модификация ЗИЛ-133Г2 с двигателем КамАЗ-740.

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