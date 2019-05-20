Автоюрист назвал подводные камни идеи конфисковывать авто у пьяных водителей

Автоюрист Сергей Смирнов в беседе с «Известиями» назвал спорной инициативу МВД конфисковывать автомобили у пьяных водителей. По его мнению, существующая система наказаний и так достаточно строгая.

Ранее в понедельник, 20 мая, стало известно, что МВД России выступило с предложением начать изымать автомобили у нетрезвых автомобилистов.

«Что делать, когда человек управляет не своим транспортным средством? Например, машину ему дал друг или жена. Второй момент, непонятно, как поступать с машинами, которые принадлежат организациям», — отметил собеседник издания.

По его мнению, важна не только суровость наказания, а его неотвратимость. «Чтобы все были равны перед законом, неважно, сотрудник правоохранительных органов, судейского корпуса, депутат, чиновник, либо человек с толстым кошельком», — заключил эксперт. Неважно, кто за рулем, он будет нести ответственность наравне со всеми и не должен уходить от этого наказания.

Ранее, 14 мая, Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за гибель людей в ДТП по вине нетрезвого водителя.

Если по вине водителя был причинен тяжкий вред здоровью пострадавшего, виновному будет грозить от трех до семи лет заключения (сейчас этот срок составляет четыре года). Если в «пьяном» ДТП погиб человек, водитель может лишиться свободы на срок от пяти до 12 лет (сейчас — от двух до семи лет).

В случае если авария унесла жизни двух и более человек, то тюремный срок для водителя составит 8–15 лет (сейчас это 4–9 лет).