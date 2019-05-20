Прямой эфир

Дилеры «АвтоВАЗа» прекратили продажу деталей для Lada Vesta Sport

0
Фото: TASS/Красильников Станислав
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальные российские дилеры компании «АвтоВАЗ» прекратили реализацию комплектующих для спортивного седана Lada Vesta Sport. Об этом 20 мая пишет «Лада.онлайн» со ссылкой на источник в дилерской среде марки.

Надежна ли Lada Granta: «Минтранс» разобрал российский бестселлер
Автоэксперт поездил на рестайлинговой Lada Granta и выяснил ее плюсы и минусы

По данным издания, в России появилась тенденция устанавливать на стандартные версии седана Lada Vesta воздушный фильтр, черный потолок и ряд других элементов от модификации Sport. В связи с этим дилерским центрам Lada было разослано письмо, в котором сообщается о приостановке отгрузки запчастей для Lada Vesta Sport.

«В связи с возросшим спросом на номенклатуру Vesta Sport, используемой для тюнинга серийных автомобилей, в период проведения маркетинговой кампании по продвижению продукции сообщаю, что отгрузка запасных частей, используемых для коммерческого использования, будет приостановлена», — говорится в письме, оказавшемся в распоряжении издания.

Между тем все детали будут по-прежнему доступны дилерам марки для осуществления постгарантийного ремонта.

Продажи Lada Vesta Sport начались в России 31 января 2019 года. Стоимость модели с учетом действующих акций начинается с отметки 863 910 рублей.

Седан Lada Vesta Sport отличается спортивным обвесом, большими колесными дисками, передними креслами с боковой поддержкой, а также кожаной отделкой руля, рукоятки КПП и стояночного тормоза.

Под капотом установлен 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 145 л.с. Двигатель комплектуется механической коробкой передач с усиленными приводами. От 0 до 100 км/ч Lada Vesta Sport ускоряется за 9,6 с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась в январе–апреле на 5,1%
BMW выпустит полностью электрическое купе i8

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017