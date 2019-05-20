Дилеры «АвтоВАЗа» прекратили продажу деталей для Lada Vesta Sport

Официальные российские дилеры компании «АвтоВАЗ» прекратили реализацию комплектующих для спортивного седана Lada Vesta Sport. Об этом 20 мая пишет «Лада.онлайн» со ссылкой на источник в дилерской среде марки.

По данным издания, в России появилась тенденция устанавливать на стандартные версии седана Lada Vesta воздушный фильтр, черный потолок и ряд других элементов от модификации Sport. В связи с этим дилерским центрам Lada было разослано письмо, в котором сообщается о приостановке отгрузки запчастей для Lada Vesta Sport.

«В связи с возросшим спросом на номенклатуру Vesta Sport, используемой для тюнинга серийных автомобилей, в период проведения маркетинговой кампании по продвижению продукции сообщаю, что отгрузка запасных частей, используемых для коммерческого использования, будет приостановлена», — говорится в письме, оказавшемся в распоряжении издания.

Между тем все детали будут по-прежнему доступны дилерам марки для осуществления постгарантийного ремонта.

Продажи Lada Vesta Sport начались в России 31 января 2019 года. Стоимость модели с учетом действующих акций начинается с отметки 863 910 рублей.

Седан Lada Vesta Sport отличается спортивным обвесом, большими колесными дисками, передними креслами с боковой поддержкой, а также кожаной отделкой руля, рукоятки КПП и стояночного тормоза.

Под капотом установлен 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 145 л.с. Двигатель комплектуется механической коробкой передач с усиленными приводами. От 0 до 100 км/ч Lada Vesta Sport ускоряется за 9,6 с.