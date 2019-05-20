Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась в январе-апреле на 5,1%

За январь-апрель 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с таким же периодом прошлого года на 5,1% — с 5701 до 5411 рублей. Об этом 20 мая говорится в сообщении пресс-службы Российского союза автостраховщиков (РСА).

По данным ведомства, средняя выплата выросла на 3,1% — с 64 344 до 66 314 рублей. Число реализованных полисов в январе-апреле 2019 года увеличилось на 1,7% и составило 12,4 млн штук. Общая сумма начисленных премий уменьшилась на 3,5% — до 67,08 млрд рублей.

Количество заявленных убытков в январе–апреле этого года выросло на 8,3% и составило 825, 95 тыс. штук, урегулированных — на 12,3%, до 782,71 тыс. штук.

По мнению главы РСА Игоря Юргенса, снижение средней премии по ОСАГО ожидаемо и, несмотря на возрастающую убыточность, является следствием конкуренции между страховщиками.

25 апреля сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту совместно с Банком России рассмотреть возможность включения рисков по ОСАГО в полис каско. Выполнить это поручение ведомствам необходимо до 1 июня 2019 года.