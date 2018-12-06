Налоговая яма: транспортный сбор не обеспечивает качество дорог

В Москве, Санкт-Петербурге и Московской области самый высокий уровень налоговой нагрузки за владение транспортным средством, следует из исследования агентства Finexpertiza. В среднем по итогам 2017 года за каждый автомобиль жители этих регионов платили по 5580, 5392 и 4696 рублей соответственно. Наиболее низкие показатели в Кабардино-Балкарии, Тюменской области и Ингушетии (829, 726 и 532 рубля соответственно). Примечательно, что уровень фискальной нагрузки за автомобили в регионах не отражается на качестве дорог в них, хотя вся прибыль от этого сбора должна направляться на ремонт трасс. С одной стороны, расхождения могут быть связаны с разным уровнем обеспеченности регионов, с другой — с отличающейся от субъекта к субъекту практикой использования средств дорожных фондов, считают эксперты.

В среднем по России транспортный налог в 2017 году составил 2851 рубль в пересчете на каждое транспортное средство, рассказали аналитики Finexpertiza. Тогда по сравнению с 2016 годом граждане платили за пользование своим автомобилем на 10% больше. За 2018 год данных еще нет, поскольку налог за год уплачивается до 1 декабря следующего года. Больше всего за свои автомобили в прошлом году отдали жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга — в среднем 5580, 5392 и 4696 рублей транспортного налога соответственно. Меньше всего налогов за машины платят в Кабардино-Балкарии, Тюменской области и Ингушетии — 829, 726 и 532 рубля соответственно.

Качество дорог в том или ином регионе должно зависеть от объемов уплаченного жителями транспортного налога. Это связано с тем, что так называемые дорожные фонды наполняют из сборов за автомобили. Именно за счет средств дорожных фондов впоследствии строятся и ремонтируются автотрассы.

Однако уровень налоговой нагрузки за транспорт далеко не всегда транслируется в качество дорожной инфраструктуры. Так, в рейтинге общественного движения «Народный фронт», оценивающем состояние трасс, Санкт-Петербург и Московская область занимают 49-е и 58-е места соответственно. Москва находится на восьмой строчке. Согласно рейтингу, лучшие дороги России — в Тюмени, Майкопе и Белгороде. По уровню налоговой нагрузки Тюменская область занимает 83-ю позицию, Адыгея — 71-ю, Белгородская область — 40-ю.

В пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области «Известиям» сообщили, что по итогам 2018 года прогнозируемое поступление транспортного налога в бюджет составляет 14,1 млрд рублей, эти средства расходуются не только на поддержание качества существующих дорог, но и на строительство новых. В пресс-службах правительств Москвы, Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарии, Тюменской и Белгородской областях, Ингушетии и Адыгеи оперативно не ответили на вопросы «Известий» о несоответствии среднего размера транспортного налога качеству трасс.

Расхождение между уровнем фискальной нагрузки за владение транспортным средством и состоянием автотрасс связано с разным уровнем благосостояния регионов, считает гендиректор дорожной ассоциации РАДОР Игорь Старыгин. Богатые субъекты, по его словам, дофинансируют дорожную сферу из нецелевых источников, и за счет этого трассы доводятся до нормативного состояния. Однако большинство местных администраций не имеют сверхдоходов. Они ограничиваются только средствами, скапливающимися в фондах. Как правило, этих денег на строительство качественных трасс не хватает.

Более того, многие чиновники используют средства дорожных фондов не по назначению, добавил профессор МАДИ Павел Поспелов. По его словам, из этих денег может финансироваться, например, социальная сфера.

Ранее Владимир Путин обращал внимание правительства на рост фискальной и квазифискальной нагрузки на население. Глава государства поручил проверить, действительно ли она увеличивается. По данным Finexpertiza, фискальная нагрузка на население выросла. Но не за счет транспортного налога, а за счет сборов за имущество и землю. Россияне в 2017 году уплатили по ним 52,23 млрд и 45,32 млрд рублей соответственно.